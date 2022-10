Sci alpino | Shiffrin elogia Goggia | “Ha il fuoco dentro | vincerà ancora”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Ormai la conosco da un bel po’, di lei ammiro mentalità, la capacità di affidarsi a quelche ha. Ha motivazioni fortissime: quelpuoi vederlo nel suo sguardo, nel modo di sciare, nei video che posta sui social, in come parla. È sempre autentica, non cerca di essere un’altra. Mette ciò che ama al primo posto, per questo è così forte,tante altre gare”. Così Mikaela, in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera,Sofia, alla vigilia del gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo. SportFace.

Mikaela Shiffrin parla così di Sofia Goggia alla vigilia del gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo divinta già quattro volte dalla fuoriclasse americana. "Che cosa ammiro di ...Sarà una gara incertissima e con tante atlete che possono davvero lottare per la vittoria finale. Mikaela Shiffrin ha già vinto per due volte in Austria, mentre non ci è mai riuscita Petra Vlhova , ...La fuoriclasse americana: 'E' sempre autentica, mette ciò che ama al primo posto' ROMA (ITALPRESS) - 'Ormai la conosco da un bel po'. Ricordo ...