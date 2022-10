Primo caso in 60 anni Bannon condannato rischia il carcere | oltraggio al Congresso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Rispetto il giudice e la sentenza. Ora faremo un vigoroso processo di appello. Ho un ottimo team legale e ci saranno più aree di ricorso". Steve, già stratega dell'ex presidente Donald Trump, commenta così la condanna a quattro mesi diper non aver risposto a una citazione del comitato della Camera che indaga sull'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti e per essersi rifiutato di fornire documenti. Il guru della destra americana, e non solo, è statoa quattro mesi peral. Il giudice Carl Nichols ha stabilito chenon dovrà scontare la pena fino a quando non sarà completato il processo di appello. L'accusa aveva chiesto 6 mesi di detenzione e 200mila dollari di multa, mentre il giudice ha imposto una multa ...

