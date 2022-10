Possibile indagine Usa su Twitter | titolo va a picco a -16%

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA –va anelle contrattazioni pre-apertura della Borsa americana. Ilperde il 16% dopo le indiscrezioni su unesame di sicurezza nazionale da parte dell’amministrazione Biden sulle attività di Elon Musk, inclusa l’acquisizione del social network e la rete di satelliti Starlink. Secondo Bloomberg, che ha riportato la notizia, l’amministrazione sarebbe preoccupata per la recente minaccia di Musk di interrompere i servizi satellitari Starlink in Ucraina, ma anche per i tweet del miliardario favorevoli al presidente russo Vladimir Putin. I titoli Tesla perdono lo 0,5%. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

