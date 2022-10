Pochettino riparte dalla Premier League | le ultime sul suo futuro

(Di venerdì 21 ottobre 2022)potrebbe presto tornare in panchina e farlo, l’Aston Villa sta pensando all’ex Psgpotrebbe presto tornare in panchina e farlo, l’Aston Villa sta pensando all’ex Psg. Secondo quanto riportatoBBC, il tecnico è tra i primi nomi della lista per sostituire Steven Gerrard dopo l’esonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Risveglio Online

Il francese, insediatosi dopo l'esonero di, per dare maggiore solidità al centrocampo dei parigini ha voluto Vitinha, che al fianco di Verratti rappresenterà un valore aggiunto assoluto. ...Commenta per primo Con l'anticipo del venerdì tra Lione e Ajaccio,la Ligue 1 . Il campionato francese vede, ancora una volta, un' unica grande favorita: il ... Via Leonardo e, dentro ... Istituto Musicale Cuneo: si riparte Pochettino Juve, deciso il futuro dell'ex tecnico di Tottenham e Paris Saint-Germain: allenerà in questo campionato ...Calciomercato Juventus, adesso il ritorno di Pochettino diventa sempre più improbabile. Il "nuovo" club ha già un nome.