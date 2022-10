Perché Netflix ha scelto di aprire agli spot

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il cruscotto per il cash degli annunci pubblicitari in streaming Variety, di Todd Spangler, pag. 9 Poco più di tre anni fa,ha respinto inequivocabilmente l’idea che avrebbe mai lanciato un servizio di streaming supportato da pubblicità. “Quando leggete speculazioni sul fatto che ci stiamo muovendo verso la vendita di pubblicità, sappiate che è falso”, ha dichiarato lo streamer nella sua letterainvestitori del secondo trimestre 2019. “Crediamo che avremo un’attività di maggior valore nel lungo periodo se ci asterremo dal competere per le entrate pubblicitarie e ci concentreremo invece interamente sulla competizione per la soddisfazione degli spettatori”. È chiaro che il pensiero disulla pubblicità è cambiato. Siache Disney+ lanceranno quest’autunno dei livelli basati sulla ...