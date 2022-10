Pensione | cosa significa la nota 0 sull’estratto contro contributivo dell’INPS?

Penso che sia lagiusta da fare. Ha trascorso 45 giorni in carica, non ne ha davvero diritto", ... "La maggior parte delle persone deve lavorare almeno 35 anni per ottenere unastatale ...Viene sottolineato come la maggior parte delle persone debba lavorare 35 anni per avere unae invece a lei basterebbero 45 giorni. leggi anche Sterlina:potrebbe accadere dopo le ...I termini "pensione di cittadinanza" e "reddito di cittadinanza" non andrebbero confusi, anche se prendono spunto dal medesimo decreto legge e condividono il medesimo scopo ...Sono cominciate oggi le consultazioni a Montecitorio per la formazione del nuovo governo molto probabilmente guidato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Cresce l’attesa circa le mosse ch ...