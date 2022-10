Lévêque CEDH | Omeopatia per prevenire le recidive in età pediatrica

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il ruolo dell'la possibilità primaria è quella della prevenzione per evitare la ricorrenza di patologie in età. In modo particolare con l'in prevenzione il bambino si ammala meno spesso e per periodi più ridotti. Per esempio possiamo evitare delle terapie antibiotiche, tutto ciò a beneficio di tutti, dei genitori, dei bambini". Lo ha detto Yves, presidente del Comitato scientificoa margine del decimo Congresso internazionale del Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie al via da oggi a Roma.