Juventus-Empoli | le formazioni ufficiali | serve vincere

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il campionato ritorna già con l’anticipo del Venerdì sera e vede confrontarsi lae l’. Due compagini che giungono da un successo di misura (ambedue per 1-0) e che vogliono continuare a tracciare il proprio percorso, così da risalire la classifica e rimanere sulla scia delle dirette concorrenti. Ecco di seguito ledi, match che apre la giornata 11 di Serie A 2022/23. La, ottava in classifica con 16 punti, ha già perso troppi punti e non può permettersi altri passi falsi, soprattutto poiché le altre big sembrano agguerrite e non sono pronte a lasciare nulla al caso. L’ultimo successo nel Derby della Mole ha ridato fiducia al club e ha permesso ad Allegri di rifiatare, ma appena 4 vittorie in 10 gare non ...