Juve | i convocati per l' Empoli | la lista completa

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocato per la partita dellantus contro l', anticipo del venerdì valevole per l'undicesima giornata di Serie A. il fischio d'inizio della ...

Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocato per la partita della Juventus contro l' Empoli , anticipo del venerdì valevole per l'undicesima giornata di Serie A. il fischio d'inizio della ...... essendo ai box ormai da quasi un anno e ritardando sempre più il suo ritorno tra i. Dall'...funzionali che non gli hanno permesso nemmeno di esordire in competizioni ufficiali con la suaAncora senza Pogba e Chiesa, Allegri si affida a Vlahovic e Kean davanti con l’obiettivo di dare continuità alla «bella e meritata» vittoria nel derby della scorsa settimana ...Sono stati da poco annunciati i nomi delle calciatrici bianconere convocate da Joe Montemurro per la gara di domani contro il Milan. Risalta l'assenza di Pa ...