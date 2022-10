Highlights e gol Juventus-Empoli 4-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per l’undicesima giornata di. All’Allianz Stadium bianconeri convincenti: un gol di Kean in avvio, il raddoppio di McKennie nel secondo tempo e la doppietta di Rabiot nel finale piegano la resistenza degli azzurri che giocano una partita discreta ma mancano sotto il profilo della qualità. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di stasera. SportFace.

