Governo | Giorgetti all' Economia | Meloni sceglie il leghista più vicino a Draghi**

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (AdnKronos) - Nell'ultimo governo Draghi è stato tra i più vicini al premier-banchiere Ora il'governista' Giancarlopassa alla guida dell', il ministero dove saranno puntati i fari anche dalla Ue. Per il quasi 56enne di Cazzago Brabbia, nel Varesotto, non è valsa la regola che prevedeva per l'esecutivola porta chiusa a chi era stato ministro con l'ex capo della Bce.- così dice chi lo conosce "convince tutti, senza chiedere nulla". Lui è undella prima ora, e proprio per questo rappresenta una sorta di trait d'union tra l'epoca del Carroccio di Umberto Bossi e quella attuale che vede Matteo Salvini alla guida del partito. Approdato alla Camera nel 1996, nelle due legislature con il centrodestra al governo, tra il ...

AGI - Ildi Giorgia Meloni giurerà sabato alle 10. A pari merito con Romano Prodi, Giorgia Meloni ... GiancarloEconomia e Finanze. Adolfo Urso Imprese e made in Italy (ex Mise) ...Commenta per primo Giorgia Meloni ha presentato la lista dei Ministri per il proprio, dopo aver trionfato alle elezioni di fine settembre: salta all'occhio la scelta per lo ...Sviluppo ...Spetta a Giancarlo Giorgetti il ruolo di ministro dell'Economia del governo Meloni. Storico esponente della Lega, può essere considerato il volto moderato del Carroccio. Le sue posizioni si sono ...Roma, 21 ott. (AdnKronos) - Nell'ultimo governo Draghi è stato tra i più vicini al premier-banchiere Ora il leghista 'governista' Giancarlo Giorgetti passa alla guida dell'Economia, il ...