F1 | GP Usa 2022 Carlos Sainz velocissimo nella FP1 di Austin | precede Max Verstappen e Lewis Hamilton

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno si è aperto con una FP1 indiscutibilmente interessante in virtù dei tanti volti nuovi saliti sulle monoposto nell’ora iniziale di prove libere. Si pensi che hanno girato la bellezza di cinque piloti non titolari! D’altronde le regoleimpongono che ogni squadra utilizzi un uomo differente dal tandem canonico in almeno due FP1 a scelta nell’arco della stagione. Tanti team hanno quindi optato perquale contesto dove mettere a disposizione una delle proprie vetture a un terzo driver. Fra di essi anche la Ferrari, che ha schierato Robert Shwartzman al posto di Charles Leclerc. Inoltre la McLaren si è avvalsa di Alex Palou; l’Alfa Romeo ha provato Theo Pourchaire; la Haas è tornata a usare Antonio Giovinazzi e, infine, la Williams ha presentato Logan Sargeant. Insomma, una FP1 ...

Sky Tg24

... Evandro/Vinicius (Bra) - Hassan/Abduljalil (UAE), Solhaug/Ringøen (Nor) - Huerta/Huerta (Esp), Surin/Banlue (Tha) - Perez/Corro (Bol), Jawo/Jarra (Gam) - Schubert/Hodges (Aus), Webber/Cory () - ......a febbraio quando l'agenzia governativa Nara ( National Archives and Records Administration ) chiese al Dipartimento di giustizia di avviare un'indagine su un presunto illecito dell'ex presidente... Usa, l'8 novembre si tengono le elezioni di midterm 2022: cosa sapere PROGRAMMAZIONE PROVE LIBERE GP USA. Venerdì 21 ottobre. Ore 21.00 – FP1. Ore 24.00 – FP2. PROVE LIBERE GP USA IN TV. Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207). Diretta streaming su SkyGO e NOW. Diretta ...L’ex consigliere di Obama e Clinton «Alla prova dei fatti Meloni sarà coerente con le sue dichiarazioni di principio. Ma dovrà dimostrare di contare in Europa» ...