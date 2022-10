DIRETTA MotoGP | GP Sepang 2022 LIVE | pista allagata dalla pioggia battente | si riuscirà a girare?

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Fabio Quartararo, invece, vuole ribadire a tutti che non ha la minima intenzione di mollare la presa sul titolo! “Sono reduce da una gara a Phillip Island che mi è piaciuta davvero poco. Ora sono in una posizione nella quale, sostanzialmente, non devo pensare che a dare tutto e spingermi sempre al limite con una mentalità diversa. So che non ho più nulla da perdere, quindi mi approccerò alla gara dando sempre tutto, sin da subito, per trovare i giusti cambiamenti per un set-up ottimale. Dovremo provarle tutte anche in aree mai pensate prima”. 9.11 Dato che ingira solo la vettura della direzione gara, e non giungono notizie su quel che sarà, torniamo a ieri, alle dichiarazioni dei piloti pre-weekend di. Iniziamo con Pecco Bagnaia: “Per adesso sono molto ...