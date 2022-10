(Di venerdì 21 ottobre 2022) Comunicata la conclusione di due procedure di assegnazione che beneficiano in gran parte gli indiani di Jsw in Toscana

La primaè da 236 milioni, la seconda da più di 153. In totale quasi 400 milioni chepagherà alla Jsw di Piombino per produrre e fornire rotaie al gruppo proprietaria della rete ferroviaria ...Commissionato da RFI (Gruppodello Stato Italiane), il lotto sarà finanziato anche con fondi PNRR . L'avvio dei lavori è previsto a valle della fase di progettazione , che sarà avviata entro ... Da Ferrovie commessa da 400 milioni in rotaie, boccata d'ossigeno per le acciaierie di Piombino