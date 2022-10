Cosa sta succedendo al surreale torneo ATP di Napoli

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il 9 luglio è stato annunciata l’assegnazione delATP 250 di. Con un po’ di sorpresa, l’Italia si è aggiudicata lo slot di calendario lasciato libero daldi Mosca, annullato a causa della guerra. Quello disarebbe quindi diventato il secondopiù importante del paese, dopo il 1000 (che diventerà super1000) di Roma. Era difficile non prenderla come una grande notizia. Un altroimportante in Italia, al sud, in una città iconica. Il tennis clubè incastonato sul lungomare di Mergellina. Ha quell’aria di rarefatto benessere che riesce a trasmettere solo un’immagine che tiene insieme la luce e le case del mediterraneo, il mare, i campi da tennis. Vedi qualche fotografia e pensi che, o Montecarlo, siano ...