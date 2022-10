Cinghiali irrompono in un asilo | panico in classe tra i bambini | maestra si ferisce per mettere in fuga l' animale

Agenzia ANSA

Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattroha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la ...Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattroha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la ... ++ Cinghiali irrompono in una scuola,paura in classe ++ Quattro animali hanno sfondato la rete del giardino e la porta d’ingresso a vetri: quello più grande è entrato nell’aula ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...