Bastoni | 'Gasperini fondamentale per me Con Conte la consacrazione | è un trascinatore'

Fcinternews.it

Lo ha detto Gian Pieroparlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. L'allenatore poi ... 3 giocatori diversi in gol (9 gol totali) * Nzola : 4 gol: 2 gol Holm : 1 gol * nel ...... sabato ore 20:45 Atalanta, senza Hateboer doppia soluzionedeve fare a meno dello ... Arslan può essere preso in seria considerazione SPEZIA - CREMONESE, domenica ore 15 Spezia,... Bastoni: "Gasperini fondamentale, Conte mi ha consacrato. I momenti no Bisogna essere bravi a reagire" 'De Zerbi che mi ha permesso di passare in una grande squadra, dal Sassuolo all’Inter. E poi Conte: non era scontato che un grande allenatore pescasse uno come me Ora il pensiero principale se mi facc ...Senza il titolare Josè Luis Palomino, bloccato a fine luglio dall’antidoping (e atteso a breve da un processo in cui l’accusa potrebbe chiedere due anni di squalifica), l’Atalanta ha scoperto il talen ...