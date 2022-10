Vincenzo Malinconico | quante puntate sono?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un nuovo personaggio si affaccia nella prima serata di Raiuno, e siamo certi che il pubblico ne apprezzerà l’ironia e l’umanità. Stiamo parlando del protagonista di-Avvocato d’insuccesso, la nuova fiction in onda su Raiuno a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Il personaggio di(interpretato da Massimiliano Gallo, alla sua prima esperienza da protagonista di una serie tv) e le sue storietratte dai libri scritti da Diego De Silva, qui anche nelle vesti di sceneggiatore, mentre la regia è stata affidata ad Alessandro Angelini. Ma daè composto-Avvocato d’insuccesso? In tutto, gli episodi della prima stagioneotto, ciascuno della durata di circa cinquanta ...

Stasera in tv c'è una nuova serie da non perdere. Su Rai 1 alle 21,25, Massimiliano Gallo è, avvocato d'insuccesso. Ecco perché è da vedere. Foto Rai Preparatevi. Perché stasera in tv c'è, avvocato d'insuccesso . Insomma, al posto di , arriva… ...Luca Gallone è l'attore volto di Benny la calamita nella nuova fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso ...Gianfelice Imparato è l'attore che fa Romolo Sesti nella nuova serie di Rai 1, Vincenzo Malinconico. Cosa sappiamo dell'attore Leggiamo!