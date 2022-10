Tragedia Mottarone | al via udienza incidente probatorio

Tag24

...che hanno effettuato le perizie sull'incidente del 23 maggio 2021 alla funivia delquando ... Sono in totale 14 i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella. Oltre ai tre ...Ladelè stato un disastro e l'incidente che lo ha provocato è avvenuto durante le ore di lavoro di un esercizio pubblico, coinvolgendo i cittadini che ne usufruivano. Non chiama ... Tragedia Mottarone, via all'udienza di incidente probatorio con i periti Il 23 maggio il crollo della cabina numero tre causò la morte di 14 persone. I risultati della perizia, gli elementi che verranno acquisiti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente funivia del Mottarone, nuova udienza: attesi in aula Tadini e Perocchio ...