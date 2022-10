Su Putin | Berlusconi vittima di bodyshaming mentale Racconta la verità Il re è nudo | ma non lo ammettono

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Penso che ci sia una grande ipocrisia nella politica italiana che, a destra come a sinistra, è sottomessa all'atlantismo e lavora per interessi contrari a quelli del popolo italiano" Segui su affaritaliani.it

Mentre il signorè sotto l'impressione di vodka russa in compagnia 'cinque amici di' in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide ...Nella puntata di stasera giovedì 20 ottobre 2022 si parlerà anche della guerra in Ucraina e degli attacchi diverso il paese. A tenere banco sono ovviamente le parole di Silvio. Gli ...Dopo le polemiche sull'audio in cui il leader forzista parla dell'origine del conflitto, il consigliere di Zelensky e l'ambasciata ucraina a Roma replicano ..."Secondo la Commissione europea il regalo delle 20 bottiglie di vodka da Putin a Berlusconi (ma è il contrario, ndr) è una violazione delle sanzioni" ...