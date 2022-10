(Di giovedì 20 ottobre 2022)e telecamere sono destinati a far parte del paesaggio altra. I principali partiti politici finlandesi hanno infatti dato il via libera alla barriera che la premier Sanna Marin vuole erigere lungo gli...

EuropaToday

Attualmente, questo confine è protetto principalmente dadi legno non particolarmente ... alta diversi metri, sormontata daspinato e dotata di telecamere di sorveglianza e sensori di ...A Ceuta, dueparallele, alte sei metri e sormontate daspinato, corrono per otto chilometri lungo il confine con il Marocco. A Melilla,simili corrono per 12 chilometri ... Recinzioni e filo spinato al confine tra Russia e Finlandia per fermare droni e migranti Laureati: "Il nostro lungomare da settembre inoltrato ad aprile-maggio diventa il retrobottega di tutte le concessioni demaniali" "Pensando al mare d'inverno potrebbero venire in mente le note di una ...I due Paesi confinano lungo 1300 chilometri. Il filo spinato servirà ad allontanare i migranti e i richiedenti d'asilo ...