Quando gioca Lorenzo Musetti oggi a Napoli? Programma | avversario | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022)gioved 20 ottobrefa il proprio esordio al torneo ATP 250 di. Dopo la sconfitta in semifinale contro Felix Auger-Aliassime a Firenze, il toscano si tuffa in questa avventura sul cemento outdoor del capoluogo campano e punta a farsi strada in questa competizione. L’azzurro non conosce ancora quale sarà il suo, dovrà aspettare l’esito del confronto tra il serbo Laslo Djere e il croato Borna Gojo, che si sfideranno nel secondo incontro a partire dalle ore 10.00 sul Campo D’Avalos. Sul Centrale, invece,giocherà il quinto incontro a partire dalle ore 10.30 contro il vincitore del derby balcanico. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e ...