Prime consultazioni di Mattarella | domani tocca al centrodestra

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) – La Russa, Fontana, Letta, Conte ricevuti oggi – In corso leper il nuovo governo – Sono iniziate questa mattina alle ore 10 ledel presidente della Repubblica, Sergio, per la formazione del nuovo governo. Come da prassi, il Capo dello Stato ha ricevuto per primi i nuovi presidenti delle due Camere: alle 10 quello del Senato, Ignazio La Russa, e alle 11 quello della Camera, Lorenzo Fontana. E’ stato poi il turno di Conte, Letta e i leader degli altri gruppi.ai leader del. LA RUSSA: “COLLOQUIO CORDIALE ED EMOZIONANTE CON” “È stato un colloquio molto cordiale, è sempre emozionante stare con il presidente“. Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato, uscendo dalla consultazione con il ...