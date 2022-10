No ai passaporti russi nelle regioni occupate

Il mancato riconoscimento di questisi applicherebbe alla richiesta di un visto per entrare nell'UE o per attraversare le frontiere esterne dell'UE. Secondo la Commissione, quasi ...... anziani disperati, bambini abbandonati,, soldati, macerie, Zeta. Le persone, gli ... Nel mezzo, tra Le radici del conflitto e Diario di un'invasione , ci sono stati i Quaderni" Sulle ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...(DIRE) Bruxelles, 20 Ott. – Il Parlamento europeo ha approvato d’urgenza il mandato negoziale sulla proposta legislativa che stabilisce il non riconoscimento dei passaporti emessi dalla Russia nei ...