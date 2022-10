L’ambasciatore francese a Kiev non si è dimesso

Leggi su facta.news

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato un tweet che mostra lo screenshot di un post di Facebook pubblicato dal profilo RT Afrique in cui è presente una foto di Etienne de Poncins, ambasciatore, e un testo. Nel commento, scritto in, si legge chesi sarebbee avrebbe lasciato, ma prima di farlo avrebbe dichiarato «Non sappiamo cosa difendiamo qui, anche Volodymyr Zelensky non è più qui a, perché continuare a sacrificare il popolo?». Si tratta di una notizia falsa. La pagina Facebook dietro la falsa dichiarazione è RT Afrque che si definisce come un «blog personale» e il cui nome e logo rimandano a Russia Today (RT), rete televisiva internazionale di informazione controllata dallo Stato russo e finanziata dal ...