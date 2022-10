Juventus | Allegri | “Bonucci è importante anche quando non gioca” | VIDEO

Leggi anche Calcio:, 'out Chiesa e Pogba. Turnover Vlahovic Vi spiego' Calcio: Lukaku torna ad allenarsi in gruppoannuncia due assenze contro l'Empoli . "Al ...... l'ex centrocampista bianconero, a criticare pesantemente il gioco di Massimiliano. ...Denis Zakaria non abbia un buon ricordo della Continassa è facilmente intuibile dal fatto che la...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Kostic al quarto posto con 940 minuti in campo. Cuadrado sesto con 876 minuti. Nella classifica dei più impiegati da Allegri in questa prima fase della s ...