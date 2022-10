Inter - Chelsea | accordo per la permanenza di Lukaku in nerazzurro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , l'avrebbe già in mano uncon i Blues per il rinnovo del prestito per un'altra stagione con le parti che si rivedranno entro fine ...

Prima sbaglia il Flamengo, con l'ex Atletico Madrid eFilipe Luis che si fa ipnotizzare da ... Festa grande per gli exVidal - entrato al 63' al posto di Matheuzinho - e Gabigol .Romelu vuole solo l'Lukaku è stato ceduto alper 113 milioni di euro nell'agosto del 2021 ma a distanza di 10 mesi è tornato all'ovile con un'operazione da urlo della dirigenza di viale ..."Lukaku: Inter, è tutto tuo”. Apre così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, scrivendo che il Chelsea libera l’attaccante belga. Non tornerà a Londra, il club nerazzurro è pronto a rinnovare il pr ...Romelu Lukaku ha già detto la sua sul suo futuro. Il ritorno all'Inter non doveva essere una questione da una stagione e via. Il centravanti belga vuole restare a lungo a… Leggi ...