Instagram sta testando uno strumento in-app per programmare post e Reel

TuttoAndroid.net

... un termine chea indicare una donna sexy ma stupida. Subito dopo le sue parole, una ex collega, Claudia Jordan, le ha risposto su: 'Non ci hanno mai trattate così e quello show ci ha ...Ho trovato conforto nel cibo: mi sono ammalata" Foto@f_manza1 "Sono dieci anni. Dieci ... Francesca, oggi come"Sto bene: amo vivere. Nel momento in cui torno a soffrire, perché la ... Instagram sta testando una funzione presa in prestito da Myspace Scopriamo meglio insieme chi è il giovanissimo concorrente del Grande Fratello vip George Ciupilan: età, altezza, famiglia e molto altro ...BeReal è un’app rilasciata in Francia circa due anni fa e conta milioni di download. Il suo successo non è passato inosservato. Instagram e TikTok hanno infatti deciso di copiarla in modo spudorato ...