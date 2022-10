(Di giovedì 20 ottobre 2022)si prendono la scena dellototale, in Europa, sull'energia e allontanano l'intesa comune per abbassare i prezzi del gas e delle. Il patto tra Emmanuel Macron e Angela Merkel ad Aquisgrana sembra ormai un ricordo lontanissimo. L'articolo proviene da Firenze Post.

Perché lesono aumentate anche per le utenze domestiche, perché è cresciuta pure la benzina, perché invece lo stipendio è rimasto quello di prima della pandemia. L'è arrivato: cosa ..."Oltre all'instabilità politica interna dovuta al fatto di poter contare solo su un governo di minoranza da giugno, adesso rivede l'dei gilet gialli " nati nel 2018 proprio per protestare ... Bollette: un incubo. Lo scontro Parigi-Berlino sul price cap spaventa l’Europa Parigi e Berlino si prendono la scena dello scontro totale, in Europa, sull'energia e allontanano l'intesa comune per abbassare i prezzi del gas e delle bollette. Il patto tra Emmanuel Macron e Angela ...La Legge di Bilancio 2023 parte in salita tra il nodo delle risorse e tempi stretti, ma la maggioranza è già al lavoro per scongiurare di un esercizio provvisorio. A quanto apprende l'Adnkronos, cresc ...