Atp Stoccolma 2022 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 21 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di21. Ad aprire le danze su campo centrale saranno l’australiano Alex De Minaur e il canadese Denis Shapovalov, mentre a seguire il danese Holger Rune affronterà il britannico Cameron Norrie. Nel tardo pomeriggio scenderà in campo il numero uno del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, contro uno tra lo svedese Mikel Ymer e lo statunitense Tommy Paul. In chiusura di giornata il finlandese Emil Ruusuvuori sfiderà il vincente del match tra l’americano Francis Tiafoe e l’altro svedese Emil Ymer. Ecco ilcompleto di. CENTRE COURT Dalle 12:00 – (5) De Minaur vs (4) Shapovalov A seguire – (7) Rune ...

