WWE | Austin Theory ha cambiato obiettivo? Stanotte è apparso ad NXT con la valigetta

Spazio Wrestling

... ormai tra i più osannati in, e Madcap Moss hanno sconfitto Chad Gable, Otis e il Mr. Money In The BankTheory. Decisiva la spettacolare frog splash di Montez Ford ai danni di Gable. ...Tyson Fury ha dichiarato "mai dire mai" riferendosi al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato ...a Cardiff quando... WWE: Austin Theory metterà in palio la valigetta del Money in the Bank *RUMOR* This week on Ekeler’s Edge, Matt Harmon and Los Angeles Chargers RB Austin Ekeler talk about the team’s overtime win over the Denver Broncos on Monday night and chat about RBs with WWE superstar The ...Negli ultimi mesi la WWE ha iniziato un percorso di totale rinnovamento del suo NXT, arrivando anche a chiamare il suo roster NXT 2.0, ovvero una seconda versione di NXT, molto più colorata, con ambie ...