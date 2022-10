Libero Tv

È il 238° giorno di guerra. Si sonoduea Kiev . La capitale, per ore al buio, è stata investita da una pioggia di droni kamikaze di fabbricazione iraniana, mentre l'esercito di Mosca che, dopo più un mese sulla ......56 Putin: "Legge marziale nelle regioni annesse dell'Ucraina" 13:47nel centro di Kiev 13:04 Ucraina, nuova allerta aerea in tutte le regioni 12:30 Ue su parole di Berlusconi: ... Udite esplosioni a Kiev, i residenti si rifugiano nella metro Roma, 19 ott. (askanews) - I residenti di Kiev si sono rifugiati in un sottopassaggio della metropolitana dopo che sono state udite forti ...Guerra Russia-Ucraina, la diretta di oggi martedì 18 ottobre. Le sirene antiaeree sono scattate questa mattina in metà delle regioni ucraine: lo riporta la Tass, che cita ...