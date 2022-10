Ucraina | Ciriani | ' da Berlusconi e Fontana sfumature | nostra linea non cambia'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Noi abbiamo unae la confermiamo. In politica contano i gesti concreti nelle aule del Parlamento e gli impegni con gli elettori. Abbiamo preso un impegno su un programma comune del centrodestra, nonla. Poi alcuni possono aver espresso, ma il principio per cui ci siamo schierati al fianco dell'non". Lo ha detto Lucaa Radio Anch'io a proposito delle parole di Silvioe Lorenzosu Russia e. "Le sanzioni, capisco che possono danneggiare parte del sistema industriale ma le abbiamo decise tutti insieme e un effetto lo stanno avendo sulla Russia, se è vero che Putin ne chiede la cancellazione", ...

