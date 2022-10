Secondo audio bomba di Berlusconi su Putin e Zelensky agita ancor di più la maggioranza | alla vigilia dell' incarico

Le parole del leader di Forza Italia in un nuovodi Lapresse "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perchè non c'è nessun modo possibile. Zelenskyme... lasciamo perdere, non posso dirlo...''. ...- Giornata ad altissima tensione nel centrodestra. Nell'carpito durante l'assemblea dei parlamentari forzisti il Cavaliere addossa le responsabilità della guerra in Ucraina a Zelensky. Le sue parole innescano durissime reazioni dall'opposizione e ...“Alla luce della ultime e più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto russo ucraino emerge una chiara ed articolata linea di politica ...Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parlando del secondo audio di Silvio Berlusconi diffuso da La Presse registrato durante il suo intervento alla riunione per l’elezione del ...