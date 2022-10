Parma-Bari | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. “Derby” di Serie B tra due squadre che mirano alla promozione in Serie A e che nel frattempo vogliono pure approdare agli ottavi dellanazionale in modo tale da dare ulteriore lustro alla propria stagione. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 19 ottobre al Tardini.sarà visibile su1 con la telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli. SportFace.

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 18).: Corvi; Del Prato, Balogh, Circati, Ansaldi; Juric, Sohm, Coulibaly; Bonny; Benedyczak, Charpentier.: Frattali; Dorval, Vicari, Zuzek; Ricci, ...In porta, due classe 2001 della serie saranno famosi: Elia Caprile, titolare nel, prelevato ... Ragazzi molto promettenti anche in difesa: nel, colpisce la maturità dell'italo - australiano ...19.10 16:25 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.246 positivi su 15.176 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri ...Le scelte di formazione ufficiali di Pecchia e Mignani per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Parma e Bari ...