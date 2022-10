Operaio 50enne muore schiacciato da una lastra di cemento nel Cremonese

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Undi 50 anni è mortoda unadimentre era al lavoro in un’azienda di prefabbricati. La ditta dove lavorava l’uomo si trova a Castelverde, in provincia di Cremona. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 del 19 ottobre. Il personale del 118, accorso sul luogo dell’incidente, non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l’Ats, un’automedica e un’ambulanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Infortunio mortale sul lavoro a Castelverde: perde la vita un. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre 2022 in un impianto lavorativo di via Fornace. Schiacciato da una lastra di cemento, muoreIncidente mortale sul lavoro a ...Tra la trentina di partecipanti c'era appunto anche l'kosovaro che lavora alle dipendenze deldi Selvana: Raggiunto da tre coltellate alla schiena, era stato ricoverato in ospedale ...È successo in una ditta metalmeccanica di via Fornace a Costa Sant'Abramo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una lastra ...Sono ancora gravi le condizioni dell'operaio di 59 anni che sabato sera è stato accoltellato da un collega in una stanza d'albergo a Costa Volpino, sul lago d'Iseo: è ricoverato al Civile di Brescia c ...