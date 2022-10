OpenSea mette a punto un nuovo sistema di sicurezza

Leggi su sbircialanotizia

, marketplace NFT tra i leader del settore, ha comunicato di aver siglato un accordo con l'impresa fintech Web3 Builders, per il lancio di TrustCheck, una nuova arma che combatte le truffe effettuate mediante transazioni cripto. Ilantifrode, disponibile come estensione del browser Google Chrome, analizza in automatico connotati e rischi di un'ampia gamma di operazioni crittografiche, offrendo agli investitori un utile strumento per difendersi dagli eccessi di un settore particolarmente esposto al rischio dell'inganno.