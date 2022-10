Morata contro il VAR | «Per episodi nella nostra area guardano tutto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alvarosi scagliail VAR dopo il pareggio del suo Atletico Madrid con il Rayo Vallecano: le dichiarazioni Dopo il pareggio tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, Alvarosi è così scagliatoil VAR in zona mista. LE PAROLE – «Abbiamo l’amaro in bocca. Personalmente non ci capisco più niente,di. Quando c’è un rigore chiaro per noi, invece, non succede allo stesso modo. Il VAR serve ad aiutare ma non ci sono gli stessi criteri. L’altro giorno mi è stato annullato un gol per un fallo e neanche avevo toccato l’avversario. Quando fai delle domande, non ci sono spiegazioni. Con il VAR dovrebbe essere invecepiù chiaro». L'articolo proviene da Calcio News ...