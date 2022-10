Midterm 2022 | Biden | “Vincere al Congresso per difendere l’aborto”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’ultima parola non è della Corte Suprema, non degli estremisti repubblicani, ma è vostra”. Così Joeha rilanciato la difesa del diritto alcome tema centrale delle prossime elezioni di, in un discorso ad un comizio del Democratic National Committee Washington, mettendo in guardia dai rischi per i diritti riproduttivi delle donne in caso di una vittoria repubblicana al. Il presidente ha invece ribadito la sua intenzione di firmare una legge che difenda a livello nazionale il diritto al, proprio in occasione del 50esimo anniversario della decisione Roe vs Wade con cui il 22 gennaio 1973 è stato riconosciuto il diritto costituzionale al, sentenza rovesciata lo scorso giugno dalla Corte Suprema a maggioranza conservatrice. ...

