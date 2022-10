Maccarese | novità per l’ufficio postale | arriva il gestore delle attese light

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Fiumicino – Poste Italiane continua nello sviluppo digitale degli uffici postali della provincia di Roma. Importanti, infatti, per gli uffici postali diAllumiere, in Via Civitavecchia e, in Via della Muratella Nuova, dove da oggi è disponibileil nuovo”.Si tratta di un innovativo totem touch screenche consente di gestire al meglio i flussi di clientela, ottimizzando le tempistiche soprattutto attraverso la scelta anticipata dei servizi. Il nuovo apparecchio, infatti, prima di stampare il classico “numeretto” di prenotazione del turno a sportello, consente di selezionare l’operazione desiderata toccando semplicemente lo schermo e permettendo di effettuare una scelta ancora più rapida anche attraverso la “lettura”carte ...

