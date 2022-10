Il selfie è quasi fatale | caos a Ponte Milvio e intervento dei soccorsi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È precipitata nelle torbide acque del Tevere - secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni offerte da alcuni testimoni oculari - nel tentativo di scattarsi un. È la storia di una donna di 48 anni che in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, ha perso l'equilibrio sporgendosi troppo sulla riva del fiume, all'altezza di. Ora è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, dove è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso. “Sono caduta”. Sono le uniche due parole che la signora è riuscita a pronunciare ai soccorritori che, immediatamente dopo la chiamata, sono accorsi per salvarle la vita. L'degli agenti del reparto Volanti e della Fluviale, oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, è stato cruciale e decisivo per le sorti della donna classe 1974. ...