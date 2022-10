Federico Cesari di Tutto chiede salvezza e Skam italia in live oggi su Twitch alle 17 per So Serial

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Appuntamento17 con So, rubrica di Movieplayer dedicata allaità, l'ospite diinsu, interprete di. L'attore, interprete die della nuova serie di Francesco Bruni,, su Netflix dal 14 ottobre, sarà l'ospite della rubrica di Movieplayer Soinsu17.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, l'attore si ...

Dopo una sera in discoteca tra alcol e cocaina, Daniele () ha una crisi psicotica che lo porta a fare cose di cui non ricorda più nulla. Verrà ricoverato in una clinica psichiatrica e ...Prima dell'inizio, il sottoscritto e Francesco Bruni,, Roberto Sessa, il produttore, e Filippo Rizzello, il manager per le serie italiane di Netflix che ha seguito lo sviluppo, siamo ...