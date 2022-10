Agenzia ANSA

"Siamo alla vigilia di un futuro sempre più positivo per Genova, soprattutto grazie alle infrastrutture: conofvogliamo anticipare questo nuovo rinascimento per la città sostenendo progetti culturali e rendendola ancora più accogliente". Carlo Perrone, vicepresidente del gruppo Gedi e ...ROMA - Nasce la Fondazione "of", con l'obiettivo di rilanciare la città e valorizzare e promuovere il suo straordinario patrimonio artistico - culturale, sia in Italia che all'estero. L'iniziativa è di Aon Plc, ... Da Friends of Genoa nuova illuminazione per Palazzo Rosso "Siamo alla vigilia di un futuro sempre più positivo per Genova, soprattutto grazie alle infrastrutture: con Friends of Genoa vogliamo anticipare questo nuovo rinascimento per la città sostenendo prog ...Il fantasma di Andrea Doria e dei grandi genovesi del suo tempo rivive grazie a una fondazione, che si chiama non a caso «Friends of Genoa».