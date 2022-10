Covid | Sono 41 712 i nuovi positivi 81 le vittime

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) –41.712 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 233.084 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano report sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute.81 i decessi, con il totale delleda inizio pandemia che passa a quota 178.275. A livello di ospedalizzazioni,7.062 i ricoverati con sintomi (69 in più di ieri), dei quali 251 in terapia intensiva (tre in meno). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

