Carabinieri salvano 7 cuccioli abbandonati a Lacedonia.

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Idella Stazione di, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto e tratto in salvo settedi cane di razza meticcia. Isono ...

ilSaronno

, dopo aver accertato che all'interno vi erano i cuccioli, li hanno messi in sicurezza portandoli presso il Comando Stazione, e dopo averli rifocillati, ne hanno curato il trasferimento ...L'uomo aveva reciso il tubo del gas. Ad allertare le forse dell'ordine, una conoscente alla quale aveva inviato dei ... Carabinieri salvano due cani dagli spacciatori nel bosco I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto e tratto in salvo sette cuccioli di cane di razza meticcia. I cuccioli sono stat ...I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto e tratto in salvo sette cuccioli di cane di razza meticcia. I cuccioli sono stat ...