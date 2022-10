Cancro al pancreas | il segno comune da non sottovalutare mai

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilalè una forma di tumore molto aggressiva. Fortunatamente se preso in tempo potrebbe essere curato con successo. I segnali che invia l’intestino sono importanti e da non. Solo in Italia circa 13.000 persone ogni anno sono colpite dalaled è spesso diagnosticato in soggetti che hanno un’età superiore ai 75 anni, ma purtroppo ci sno anche dei casi in cui ilsi manifesta in età inferiore ai 75 anni. Per fortuna il tempo è importante. Se diagnosticato precocemente può essere curato con successo.al, ilda nonmai(pixabay.com)Bisogna concentrarsi sulle abitudini intestinali e tra ...