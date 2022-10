Calcio | Milan | problema al polpaccio per Maignan

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)o, 19 ott. - (Adnkronos) - Nuovo stop per il portiere delMike. L'estremo difensore rossonero ha infatti riscontrato unale sono in corso in questi minuti gli esami strumentali che diranno di più sugli eventuali tempi di recupero.

Il rinnovo diSkriniar sembra essere un grosso problema in casa Inter. Inutile nascondersi, il fatto che il centrale slovacco non abbia ancora firmato potrebbe mettere i nerazzurri in una posizione molto ...'Da giovane ero troppo gentile, troppo cerebrale. Ilè la giungla ed io ogni tanto avevo bisogno di essere preso a calci'. Questo è Olivier Giroud ... Campione d'Italia con il(2021 - 2022),...SERIE A - Sembrava ormai pronto al ritorno in campo, ma Maignan si è di nuovo fermato. Il portiere francese si è infortunato al polpaccio in allenamento ...Blog Calciomercato.com: "Da giovane ero troppo gentile, troppo cerebrale. Il calcio è la giungla ed io ogni tanto avevo bisogno di essere preso a calci". Questo ...