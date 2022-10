Cagliari | crolla l' Aula Magna dell' università | strage sfiorata

Strage sfiorata all'Università di. Poco prima delle 22 di martedì 18 ottobre è crollata l'aula magna in via Trentino chiusa da poco, dopo le lezioni degli studenti. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno subito ...- Nessuno è rimasto ferito: le lezioni erano terminate poche ore prima. Il Rettore: 'Dai controlli di routine non erano emersi problemi ...Roma, 19 ott. (askanews) - Strage sfiorata all'Università di Cagliari. Poco prima delle 22 di martedì 18 ottobre è crollata l'aula magna in ...Nella tarda serata di ieri è crollata una palazzina in via Trentino nell'area che ospita le facoltà umanistiche dell'Università di Cagliari, tra via Is Mirrionis e via Trentino appunto.