Britney Spears | il nudo integrale senza censura sconvolge i fan

Vogue Italia

torna a sconvolgere i suoi fan con una nuova, estrema, provocazione "a mezzo social". Ritratta senza veli alle spalle del suo divano, la popstar, che già aveva pubblicato negli ultimi ...Tipo Max Martin, il tizio che produsse Baby One More Time die I Want It That Way dei Backstreet Boys, e il suo team di produttori composto da Savan Kotecha e Ali Payami. Il 26 ottobre ... Britney Spears: l'Iran ce l'ha con lei per il suo sostegno alle donne Dalle sfilate e agli street stylers, arriva il trend più forte dell'autunno: le gonne di jeans lunghe e aderenti, il capo pratico per il giorno che diventa elegante per la sera ...Britney Spears difende le proteste in Iran, il governo islamico é però stizzito e su twitter attacca la cantante definendola "malata mentale" ...