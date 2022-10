A Cagliari cede il soffitto dell' Università | è l' anno nero per la sicurezza | 45 crolli a scuola

Il crollo in Sardegna è solo l'ultimo episodio: i numeri dell'ultimo rapporto di Cittadinanzattiva tra il 2020 e il 2021 riferiscono di un incidente tra le mura scolastiche ogni 4 ...Il cucciolo siin adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip. ...un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all'indirizzo canile@comune..it ...Il crollo in Sardegna è solo l'ultimo episodio: i numeri dell'ultimo rapporto di Cittadinanzattiva tra il 2020 e il 2021 riferiscono di un incidente tra le mura scolastiche ogni 4 giorni ...Il crollo dell’edificio dell’Aula Magna è solo l’ultimo episodio di tanti che mettono a rischio la sicurezza degli studenti. Secondo l’ultimo rapporto di ...